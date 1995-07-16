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Егорова Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

16.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Егоров Иван Степанович

Мать: Наумова Варвара Степановна

Бракосочетание
1925

Муж: Демичев Михаил Константинович

Рождение ребёнка
18.07.1926

Дочь: Демичева Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Демичев Михаил Константинович

Гришенки, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1929

Сын: Демичев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Демичев Михаил Константинович

Гришенки, Чехов, Московская область
Бракосочетание
10.12.1936

Муж: Барсуков Александр Иванович

Смерть
16.07.1995
Москва, город федерального значения Москва

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