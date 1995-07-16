Егорова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти16.07.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Егоров Иван Степанович
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
18.07.1926
Дочь: Демичева Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Демичев Михаил Константинович
Рождение ребёнка
03.09.1929
Сын: Демичев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Демичев Михаил Константинович
Бракосочетание
10.12.1936
Смерть
16.07.1995
Москва, город федерального значения Москва