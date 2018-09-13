Лукьянов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.?

Отец: Лукьянов Иван Григорьевич

Мать: Лукьянова Вера

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