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Лукьянов Владимир Иванович
Лукьянов Владимир Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.09.?
Пол
Мужской
Отец
Лукьянов Иван Григорьевич
Мать
Лукьянова Вера
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.?
Отец:
Лукьянов Иван Григорьевич
Мать:
Лукьянова Вера
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