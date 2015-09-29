Романенко григорий николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко григорий николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1972

Дата смерти

29.09.2015

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

2012 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1972

Отец: Романенко николай иванович

Мать: Романенко татьяна григорьевна

Рождение ребёнка
28.01.2012

Дочь: Романенко евгения григорьевна

Мать ребёнка: Романенко юлия андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романенко юлия андреевна

Смерть
29.09.2015
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