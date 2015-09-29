Романенко григорий николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1972
Дата смерти29.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1972
Рождение ребёнка
28.01.2012
Дочь: Романенко евгения григорьевна
Мать ребёнка: Романенко юлия андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романенко юлия андреевна
Смерть
29.09.2015