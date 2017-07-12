Миансарова (Ремнева) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миансарова (Ремнева) Тамара Григорьевна

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Место рождения

Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина

Дата рождения

05.03.1931

Дата смерти

12.07.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1951 по 1969
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1951
Минск, Беларусь
Место жительства
С 1969 по 1981
Донецк, Украина
Место жительства
С 1981 по 2017
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.07.2017
Москва, город федерального значения Москва
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