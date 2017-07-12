Миансарова (Ремнева) Тамара Григорьевна
Место рожденияКропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Дата рождения05.03.1931
Дата смерти12.07.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1951 по 1969
Место жительства
По 1951
Минск, Беларусь
Место жительства
С 1969 по 1981
Донецк, Украина
Место жительства
С 1981 по 2017
Смерть
12.07.2017