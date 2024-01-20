Кокорев Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения22.11.1908 ст.
Дата смерти07.12.1908 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1908 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.253-254 (Рождение №-75м)
Крещение
23.11.1908 ст.
Крёстный отец: Ёлкин Егор Васильевич - крестьянин из д.Бол.Горка Крёстная мать: Анна Ивановна - крестьянская жена из д.Бол.Горка
Смерть
07.12.1908 ст.
Младенец
Похороны
09.12.1908 ст.