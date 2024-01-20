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Кокорев Николай Петрович

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

22.11.1908 ст.

Дата смерти

07.12.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1908 ст.

Отец: Кокорев Пётр Егорович

Мать: Кокорева (-) Любовь Матвеевна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.253-254 (Рождение №-75м)
Крещение
23.11.1908 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Ёлкин Егор Васильевич - крестьянин из д.Бол.Горка Крёстная мать: Анна Ивановна - крестьянская жена из д.Бол.Горка
Смерть
07.12.1908 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец
Похороны
09.12.1908 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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