Онопко Марья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Онопко) Марина Никитина
Отец ребёнка: Онопко Никита Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Онопко) Марья Никитична
Отец ребёнка: Онопко Никита Никифорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Онопко Филип Никитич
Отец ребёнка: Онопко Никита Никифорович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Онопко Никита Никифорович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Онопко Никита Никифорович
Смерть
Неизвестно