Онопко Марья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онопко Марья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онопко Никита Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Онопко) Марина Никитина

Отец ребёнка: Онопко Никита Никифорович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Онопко) Марья Никитична

Отец ребёнка: Онопко Никита Никифорович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Онопко Филип Никитич

Отец ребёнка: Онопко Никита Никифорович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Онопко Гаврила Никитич

Отец ребёнка: Онопко Никита Никифорович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Онопко Лаврентий Никитич

Отец ребёнка: Онопко Никита Никифорович

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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