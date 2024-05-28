Фирсова Пелагея Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсова Пелагея Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1898

Дата смерти

22.07.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1925

Сын: Петров Пётр Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Андреевич

Аркатово, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.07.1986
Алзамай, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область

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