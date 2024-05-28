Фирсова Пелагея Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1898
Дата смерти22.07.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1925
Сын: Петров Пётр Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Андреевич
Аркатово, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.07.1986
Алзамай, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область