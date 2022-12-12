Балычев Иван Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балычев Иван Артемьевич

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Место рождения

Хотетово, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотетово, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1922
Каменское, Дніпропетровська область
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