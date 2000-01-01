Кузьмич Левон Давидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кузьмич Сак Левонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфрофинья Левонов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1801