Кузьмич Левон Давидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмич Левон Давидов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Кузьмич Каленин Левонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кузьмич Сак Левонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфрофинья Левонов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1801
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