Зеленина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленин Василий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боткин (Зеленин) Сергей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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