Зеленина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленин Василий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боткин (Зеленин) Сергей Николаевич
Отец ребёнка: не указан