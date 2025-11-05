Зарипов ?
мужской, родился Неизвестно
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Зарипов Николай
Мать ребёнка: Зарипова (Спиридонова) Ирина
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Zaripov/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Zaripov/proishozhdenie.html | Исследование истории возникновения фамилии Зарипов открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного о далеком прошлом. | Фамилия Зарипов имеет богатейшую историю, которая является ярким свидетельством взаимодействия различных национальных культур, и принадлежит к распространенному в России типу семейных именований тюркского происхождения. | Известно, что русский народ на протяжении всей своей истории жил в тесном контакте с самыми разными тюркскими племенами – половцами, печенегами, позднее татарами, чувашами, башкирами, азербайджанцами и другими народностями. Русские люди не только воевали с этими народами, но и постоянно общались, вступая в активные торговые отношения и родственные связи. В результате представители разных народов заимствовали друг у друга не только различные элементы быта, но и различные элементы языка, в том числе и личные именования. | Процесс формирования фамилий был длителен, и массовый характер он приобрел только в XIX веке, в связи с укреплением государственной власти, требующей более полного и точного учета населения. Этот процесс коснулся и россиян тюркского происхождения, у которых до XIX века сохранялась особая система именования, совершенно не похожая на славянскую. Но на рубеже XIX–XX веков они под влиянием русской администрации вынуждены были приобретать семейные именования, соответствующие русской модели создания фамилий, путем прибавления суффиксов -ов/-ев или -ин к старинным тюркским именам. В этот период и появилось множество молодых тюркских родовых именований, которые образовывались по русской модели от традиционных арабо-мусульманских имен. | К числу молодых семейных именований тюркского происхождения относится и | фамилия Зарипов | . Основная масса тюркских имен заимствована из арабского и персидского языков, вместе с религией ислама. Длительное пребывание этих имен в тюркских языках привело к тому, что былая чуждость многих из них забыта, и они воспринимаются как свои, национальные. Так и благородное тюркское имя Зарип пришло из древнего арабского языка, где слово «зариф» означало «деликатный, любезный; приятный, красивый», а также и «сладкоречивый; красноречивый, обладающий ораторским искусством, находчивый». | В древности люди верили, что имя влияет на будущую жизнь человека, воздействует на его судьбу. Поэтому, желая облегчить участь ребенка, оградить его от злых сил или сглаза, родители давали своим детям магические или охранные имена, а также имена-пожелания ребенку счастья, здоровья и богатства. Вероятно, нарекая своего ребенка благородным именем Зарип, родители надеялись видеть своего наследника человеком, способным постичь вершины красноречия, очень ценимого на Востоке. | На стыке XIX и XX веков от древнего тюркско-арабского имени Зарип возникла фамилия Зарипов, являющаяся сравнительно молодой российской фамилией тюркского происхождения, отражающей в себе древние мусульманские верования и традиции именования людей. | Источники: Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. М., 1979. Гафуров А. Имя и история. Словарь. М., 1987. Системы личных имен у народов мира. М., 1986. Справочник личных имен народов РСФСР. М., 1987.