Макарова (Андреева) Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиОколо 1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Андреев Федор
Рождение ребёнка
16.12.1904
Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович
Рождение ребёнка
Около 18.12.1911
Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович
шуя, Ивановская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
05.12.1918
Дочь: Воробьёва Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович
601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович
601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лосева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Кланя Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1952