Макарова (Андреева) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Андреева) Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Около 1952

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Андреев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1904

Сын: Макаров Николай Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович

Рождение ребёнка
Около 18.12.1911

Сын: Макаров Петр Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович

шуя, Ивановская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
05.12.1918

Дочь: Воробьёва Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович

601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1922

Сын: Макаров Павел Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович

601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лосева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Неизвестно

Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Кланя Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Никонорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1952
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