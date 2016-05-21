Мальцев Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2016

Отец: не указан

Мать: Мальцева Светлана Геннадьевна

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