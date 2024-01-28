Галкина Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Павел Кузьмич

Мать: Смирнова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Константин Витальевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.05.1970

Сын: Галкин Рудольф Витальевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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