Белов Иван Панфилович
Место рождения
Дата рождения27.06.1893
Дата смерти29.06.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1915 по 1919
г. Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1923 по 1927
Место жительства
С 1927 по 1931
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1931 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1937
Смерть
29.06.1938