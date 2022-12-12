Белов Иван Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Иван Панфилович

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Место рождения

Калинниково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.06.1893

Дата смерти

29.06.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинниково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1915 по 1919
г. Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1923 по 1927
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1927 по 1931
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1931 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.06.1938
Москва, город федерального значения Москва
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