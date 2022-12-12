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Шагиахмет Сафаргалиев

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Сафаргалий Халитов

Мать: Гафия

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Сын: Фазлыахмет Шагиахметов

Мать ребёнка: Асхапзямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Муса Шагиахметов

Мать ребёнка: Асхапзямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мархабъямала Шагиахметова

Мать ребёнка: Асхапзямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ибрагим Шагиахметов

Мать ребёнка: Асхапзямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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