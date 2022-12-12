Шагиахмет Сафаргалиев
Место рождения
Дата рождения1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Сафаргалий Халитов
Мать: Гафия
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Асхапзямал
Рождение ребёнка
1837
Сын: Муса Шагиахметов
Мать ребёнка: Асхапзямал
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мархабъямала Шагиахметова
Мать ребёнка: Асхапзямал
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ибрагим Шагиахметов
Мать ребёнка: Асхапзямал
Место жительства
Неизвестно