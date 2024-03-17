Володина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Володин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бруева (Володина) Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Володин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Володин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Володин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Володин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Володин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Володин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Володин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева (Володина) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Володин Михаил
Смерть
Неизвестно