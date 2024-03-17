Володина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бруева (Володина) Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Володин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Володин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Володин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Володин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Володин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Володин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Володин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева (Володина) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Володин Михаил

Смерть
Неизвестно

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