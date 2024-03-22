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Гончаров Гавриил
Гончаров Гавриил
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Древо
Место рождения
Ардонь
, город Клинцы, Брянская область
Дата рождения
1855
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гончаров Михаил Николаев
1818 г.р.
Мать
Гончарова Наталия Прокопиева
1822 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Гончаров Михаил Николаев
Мать:
Гончарова Наталия Прокопиева
Ардонь
, город Клинцы, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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