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Гончаров Гавриил

Место рождения

Ардонь, город Клинцы, Брянская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Гончаров Михаил Николаев

Мать: Гончарова Наталия Прокопиева

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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