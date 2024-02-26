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Шитой Иван Марков (Ич)

Место рождения

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд

Дата рождения

12.11.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1814 ст.

Отец: Шитой Марк Григорьев (Ич)

Мать: Шитой Дарья Данилова (Вна)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитой Фекла Елизарова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Шитой) Матрена Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Шитой Фекла Елизарова (Вна)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Шитой Василий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Шитой Фекла Елизарова (Вна)

Смерть
Неизвестно

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