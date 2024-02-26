Шитой Иван Марков (Ич)
Место рождения
Дата рождения12.11.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1814 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Шитой) Матрена Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Шитой Фекла Елизарова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Шитой Василий Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Шитой Фекла Елизарова (Вна)
Смерть
Неизвестно