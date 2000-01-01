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Федяков Яков Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Дмитрий Дмитриевич

Мать: не указана

д. Поддубровка
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Туголукова Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна

д. Поддубровка
Рождение ребёнка
01.05.1914

Дочь: Федякова Таисия Яковлевна

Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна

д. Поддубровка, Красноуфимский район
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Кузнецова Серафима Яковлевна

Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна

д. Поддубровка
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Федякова Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна

д. Поддубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Васения Яковлевна

Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна

Смерть
Неизвестно
похоронен в Красносокольях
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