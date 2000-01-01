Федяков Яков Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Федяков Дмитрий Дмитриевич
Мать: не указана
д. Поддубровка
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Туголукова Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна
д. Поддубровка
Рождение ребёнка
01.05.1914
Дочь: Федякова Таисия Яковлевна
Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна
д. Поддубровка, Красноуфимский район
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Кузнецова Серафима Яковлевна
Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна
д. Поддубровка
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Федякова Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна
д. Поддубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федяков Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Васения Яковлевна
Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Федякова Анастасия Якимовна
Смерть
Неизвестно
похоронен в Красносокольях