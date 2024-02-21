Иващенко Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иващенко ?Иван Павлович

Мать: ?Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иващенко Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко Рая

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

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