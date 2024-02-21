Иващенко Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иващенко ?Иван Павлович
Мать: ?Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иващенко Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко Рая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иващенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно