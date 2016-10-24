Вольф Wolf Иоганнес Валентин Георгиевич
Место рожденияРульцхайм Бавария
Дата рождения24.10.1671
Дата смерти02.03.1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1671
Отец: Вольф Wolf Иоганнес Георгий
Мать: Вольф Wolf Елизавета
Рульцхайм Бавария
Рождение ребёнка
30.04.1702
Дочь: Бем Boem Ева Катарина Валентиновна
Мать ребёнка: Вольф Wolf Мария Барбара Иоганнесовна
Пфальц Бавария
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1738
Рульцхайм Бавария