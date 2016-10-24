Вольф Wolf Иоганнес Валентин Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольф Wolf Иоганнес Валентин Георгиевич

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Место рождения

Рульцхайм Бавария

Дата рождения

24.10.1671

Дата смерти

02.03.1738

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1671

Отец: Вольф Wolf Иоганнес Георгий

Мать: Вольф Wolf Елизавета

Рульцхайм Бавария
Рождение ребёнка
30.04.1702

Дочь: Бем Boem Ева Катарина Валентиновна

Мать ребёнка: Вольф Wolf Мария Барбара Иоганнесовна

Пфальц Бавария
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольф Wolf Мария Барбара Иоганнесовна

Смерть
02.03.1738
Рульцхайм Бавария
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