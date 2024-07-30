Сущенкова (Мищенко) Анна Яковлевна 31.07.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сущенкова (Мищенко) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сущенков Александр Петрович

Рождение ребёнка
19.05.1984

Дочь: Дворак Диндарова (Сущенкова) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Сущенков Александр Петрович

Рождение ребёнка
03.03.1987

Дочь: Гнидаш (Сущенкова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Сущенков Александр Петрович

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