Сущенкова (Мищенко) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1984
Дочь: Дворак Диндарова (Сущенкова) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Сущенков Александр Петрович
Рождение ребёнка
03.03.1987
Дочь: Гнидаш (Сущенкова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Сущенков Александр Петрович