Ефимочкина Дария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимочкина Дария Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

26.12.1884

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1848

Дочь: Марья Осиповна

Отец ребёнка: Ефимочкин Иосиф(Осип) Трифонович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Осиповна

Отец ребёнка: Ефимочкин Иосиф(Осип) Трифонович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Акилина Осиповна

Отец ребёнка: Ефимочкин Иосиф(Осип) Трифонович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимочкин Иосиф(Осип) Трифонович

Смерть
26.12.1884
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