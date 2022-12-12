Ефимочкина Дария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти26.12.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1848
Дочь: Марья Осиповна
Отец ребёнка: Ефимочкин Иосиф(Осип) Трифонович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Осиповна
Отец ребёнка: Ефимочкин Иосиф(Осип) Трифонович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Акилина Осиповна
Отец ребёнка: Ефимочкин Иосиф(Осип) Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1884