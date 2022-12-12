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Мольков Григорий Васильевич

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Место рождения

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.11.1824

Дата смерти

04.08.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1824

Отец: Василий Николаевич

Мать: Домника Максимовна

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
08.11.1824
Калистово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Молькова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Христрина Григорьевна

Мать ребёнка: Молькова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Молькова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1860

Сын: Мольков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Молькова Клавдия Ивановна

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молькова Клавдия Ивановна

Смерть
04.08.1908
Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
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