Мольков Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1824
Дата смерти04.08.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1824
Отец: Василий Николаевич
Мать: Домника Максимовна
Крещение
08.11.1824
Калистово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Молькова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Христрина Григорьевна
Мать ребёнка: Молькова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Молькова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1860
Сын: Мольков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Молькова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1908