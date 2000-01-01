Кобцев Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно | Отслужив армию, работал и учился в институте. Вечером пошёл в чит. зал и пропал.