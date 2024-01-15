Семёнов (Посконин) Тимофей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Семенов Яков Евдокимов
Мать: Семенова Марья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Сын: Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев
Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина Тимофеева
Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина Тимофеева
Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Дарья Михайлова
Смерть
1792