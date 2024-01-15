Семёнов (Посконин) Тимофей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов (Посконин) Тимофей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Семенов Яков Евдокимов

Мать: Семенова Марья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова (Посконина) Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев

Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина Тимофеева

Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина Тимофеева

Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Дарья Михайлова

Смерть
1792

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