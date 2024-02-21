Гайдай Ульяна (Иулиания) Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдай Ульяна (Иулиания) Денисовна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдай (Гайдаенко) Прокоп (Прокофий) Матвеевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Гайдай Евгения Прокофьевна

Отец ребёнка: Гайдай (Гайдаенко) Прокоп (Прокофий) Матвеевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.03.1880

Дочь: Чхало (Гайдай) Матрона Прокофьевна

Отец ребёнка: Гайдай (Гайдаенко) Прокоп (Прокофий) Матвеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-55HW?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCM-LB7M
Рождение ребёнка
19.04.1885

Дочь: Гайдай Елизавета Прокофьевна

Отец ребёнка: Гайдай (Гайдаенко) Прокоп (Прокофий) Матвеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQH7-V?cc=4133834
Смерть
Неизвестно

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