Цаплинов(Чикмарнов) Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1934
Дата смерти06.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1934
Рождение ребёнка
21.03.1960
Дочь: Полетаева Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
03.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цаплинова Галина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.2021
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область