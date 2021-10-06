Цаплинов(Чикмарнов) Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинов(Чикмарнов) Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1934

Дата смерти

06.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1934

Отец: Цаплинов Василий Васильевич

Мать: Цаплинова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1960

Дочь: Полетаева Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
03.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Галина Алексеевна

Смерть
06.10.2021
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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