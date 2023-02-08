Сапогова (Сапогова) Анна
Место рождениясело Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Сапогов Василий
Мать: Сапогова Августа
Бракосочетание
1930
Муж: Сапогов Александр
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сапогов Александр
Отец ребёнка: Сапогов Александр
Рождение ребёнка
1940
Сын: Сапогов Александр
Отец ребёнка: Сапогов Александр
Смерть
Неизвестно