Сапогова (Сапогова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапогова (Сапогова) Анна

Место рождения

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Сапогов Василий

Мать: Сапогова Августа

Бракосочетание
1930

Муж: Сапогов Александр

Рождение ребёнка
1931

Сын: Сапогов Александр

Отец ребёнка: Сапогов Александр

Рождение ребёнка
1940

Сын: Сапогов Александр

Отец ребёнка: Сапогов Александр

Смерть
Неизвестно

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