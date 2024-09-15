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Шомин Иван Степанов

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Место рождения

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

05.11.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
05.11.1902 ст.
Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
65 лет по жениху Алексею Викторовичу Меченеву, матросу 2-й роты 8-го флотского экипажа 21.04.1885 г. Книга для записи брачных обысков Покровской Пучковской церкви ГА Вологодской области (ГАВО), фонд... Показать все

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