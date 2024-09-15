Шомин Иван Степанов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти05.11.1902 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
05.11.1902 ст.
65 лет по жениху Алексею Викторовичу Меченеву, матросу 2-й роты 8-го флотского экипажа 21.04.1885 г. Книга для записи брачных обысков Покровской Пучковской церкви ГА Вологодской области (ГАВО), фонд... Показать все