Жукова Евдокия Александрова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти10.10.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
29.08.1848
Муж: Жуков Василий Иванов
Поручители жениха д. Игумново крестьяне Иларион Козьмин и Козьма Федоров Поручители невесты д. Исавицы крестьяне Николай Алексеев и Николай Александров
Рождение ребёнка
04.07.1852
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов
Воспреемники д. Игумново крестьянин Афонасий Иванов и крестьянская девица Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
16.02.1854
Дочь: Козлова Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов
Воспреемники д. Исавицы крестьянин Николай Александров Калиников д. Игумново крестьянская девица Татьяна Иванова Козлова
Рождение ребёнка
28.05.1855
Сын: Козлов Иван Васильев
Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов
Воспреемники д. Исавицы крестьянин Николай Александров Колесников крестьянская девица Анна Иванова
Рождение ребёнка
11.10.1856 ст.
Дочь: Праскева Васильева
Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов
Воспреемники д. Исавицы крестьянин Николай Александров д. Игумново крестьянская дочь девица Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Жуков Илья Васильев
Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Едокия Васильева
Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов
Рождение ребёнка
01.10.1870
Сын: Патр Васильев
Отец ребёнка: Жуков Василий Иванов
Воспреемники оной церкви дьячок Василий Кириллов Прытков д. Игумново крестьянская жена Анна Иванова
Смерть
10.10.1889
простуда