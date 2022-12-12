Гетманская Пелагея (Полина) Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1894
Дата смерти08.06.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1925
Сын: Гетманский Иван Кириллович
Отец ребёнка: Гетманский Кирилл Данилович
Рождение ребёнка
06.04.1930
Сын: Гетманский Николай Кириллович
Отец ребёнка: Гетманский Кирилл Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.06.1976
Похороны
Неизвестно