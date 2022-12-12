Гетманская Пелагея (Полина) Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетманская Пелагея (Полина) Никитовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1894

Дата смерти

08.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1925

Сын: Гетманский Иван Кириллович

Отец ребёнка: Гетманский Кирилл Данилович

Рождение ребёнка
06.04.1930

Сын: Гетманский Николай Кириллович

Отец ребёнка: Гетманский Кирилл Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гетманский Кирилл Данилович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
08.06.1976
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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