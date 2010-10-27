Биттон Боаз
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1976
Отец: Биттон Шимон
Мать: Биттон Рашель (Рахель)
Рождение ребёнка
27.10.2010
Дочь: Бахменд Биттон Майя-Фани
Мать ребёнка: Бахменд Светлана Альбертовна
Рождение ребёнка
06.12.2012
Дочь: Бахменд-Биттон Эля-Рахель
Мать ребёнка: Бахменд Светлана Альбертовна
Рождение ребёнка
06.03.2015
Сын: Бахменд-Биттон Нитай-Борис
Мать ребёнка: Бахменд Светлана Альбертовна
Рождение ребёнка
10.10.2018
Дочь: Бахменд-Биттон Хелен-Элен
Мать ребёнка: Бахменд Светлана Альбертовна
Бракосочетание
Неизвестно