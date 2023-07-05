Савелий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Алексей Еремеевич
Мать: Арина Федотьевна (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Аким Савельевич
Мать ребёнка: Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Осип Савельевич
Мать ребёнка: Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Савельевна
Мать ребёнка: Марья Михайловна
Смерть
Неизвестно