Савелий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Алексеевич

Место рождения

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Алексей Еремеевич

Мать: Арина Федотьевна (?)

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Аким Савельевич

Мать ребёнка: Марья Михайловна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Осип Савельевич

Мать ребёнка: Марья Михайловна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Савельевна

Мать ребёнка: Марья Михайловна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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