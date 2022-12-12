Курнаева (Смирнова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнаева (Смирнова) Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Коргашино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: Смирнов Алексей Васильевич

Мать: Смирнова Марья Александровна

Коргашино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
16.02.1894 ст.

Муж: Курнаев Парфений Федорович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Для него 3 брак, для нее первый
Рождение ребёнка
07.11.1894 ст.

Дочь: Ранеткина Матрёна Парфентьевна

Отец ребёнка: Курнаев Парфений Федорович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.04.1896 ст.

Сын: Курнаев Иван Парфеньевич

Отец ребёнка: Курнаев Парфений Федорович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 161об.
Рождение ребёнка
22.02.1900 ст.

Дочь: Курнаева Евдокия Парфеньевна

Отец ребёнка: Курнаев Парфений Федорович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 250об.
Рождение ребёнка
11.08.1902 ст.

Сын: Курнаев Александр Парфеньевич

Отец ребёнка: Курнаев Парфений Федорович

Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф.230. Оп.11-10. Д. 2087 Л. 8об.
Смерть
Неизвестно
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