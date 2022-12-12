Курнаева (Смирнова) Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Бракосочетание
16.02.1894 ст.
Для него 3 брак, для нее первый
Рождение ребёнка
07.11.1894 ст.
Дочь: Ранеткина Матрёна Парфентьевна
Отец ребёнка: Курнаев Парфений Федорович
Рождение ребёнка
25.04.1896 ст.
Отец ребёнка: Курнаев Парфений Федорович
Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 161об.
Рождение ребёнка
22.02.1900 ст.
Дочь: Курнаева Евдокия Парфеньевна
Отец ребёнка: Курнаев Парфений Федорович
Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 250об.
Рождение ребёнка
11.08.1902 ст.
Сын: Курнаев Александр Парфеньевич
Отец ребёнка: Курнаев Парфений Федорович
Ф.230. Оп.11-10. Д. 2087 Л. 8об.
Смерть
Неизвестно