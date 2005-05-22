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Некрасов Игорь Викторович
Некрасов Игорь Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.05.2005
Пол
Мужской
Отец
Некрасов Виктор Николаевич
1985 г.р.
Мать
Некрасова Анастасия Юрьевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.2005
Отец:
Некрасов Виктор Николаевич
Мать:
Некрасова Анастасия Юрьевна
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