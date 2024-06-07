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Толмачев Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Толмачев Семен Евгеньевич

Мать: Толмачева (Малышева) Гликерия Афонасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачева Александра Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Толмачева) Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Толмачева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Толмачева) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Толмачева Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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