Толмачев Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Толмачева) Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Толмачева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Толмачева) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Толмачева Александра Дмитриевна
Смерть
Неизвестно