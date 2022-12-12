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Бураев Юлий Георгиевич

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

17.08.1977

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1977

Отец: Бураев Георгий Владимирович

Мать: Морозова Елена Калиновна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
29.06.1996

Жена: Бураева Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
08.04.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бураева Юлия Владимировна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
19.08.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бураева Юлия Владимировна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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