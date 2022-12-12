Бураев Юлий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1977
Бракосочетание
29.06.1996
Рождение ребёнка
08.04.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бураева Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
19.08.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бураева Юлия Владимировна