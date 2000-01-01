Молодых (Мартьянова) (Мартьянова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодых (Мартьянова) (Мартьянова) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартьянов Степан

Мать: Мартьянова (гуряева) Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молодых Александр Васильевич

Отец ребёнка: Молодых Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодых Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляк (молодых) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Молодых Василий

Смерть
Неизвестно
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