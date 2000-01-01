Молодых (Мартьянова) (Мартьянова) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартьянов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молодых Александр Васильевич
Отец ребёнка: Молодых Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молодых Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляк (молодых) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Молодых Василий
Смерть
Неизвестно