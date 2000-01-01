Овчинников Владислав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Владислав Александрович

Овчинников Владислав Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

AO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Механик Нина Гиршевна

Рождение ребёнка
06.06.?

Сын: Овчинников Павел Владиславович

Мать ребёнка: Кравцова Елена Александровна

Рождение ребёнка
08.09.?

Дочь: Овчинникова Анна Владиславовна

Мать ребёнка: Кравцова Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова Елена Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close