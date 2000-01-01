Овчинников Владислав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1983
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Механик Нина Гиршевна
Рождение ребёнка
06.06.?
Сын: Овчинников Павел Владиславович
Мать ребёнка: Кравцова Елена Александровна
Рождение ребёнка
08.09.?
Дочь: Овчинникова Анна Владиславовна
Мать ребёнка: Кравцова Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно