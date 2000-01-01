Носов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Носов Алексей Ипатов
Мать: Носова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1875
Дочь: Саечникова Анна Александровна
Мать ребёнка: Носова Александра Марковна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Носов Павел Александрович
Мать ребёнка: Носова Александра Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Носова Александра Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фавота Александровна
Мать ребёнка: Носова Александра Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вшивцева Мария Александровна
Мать ребёнка: Носова Александра Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно