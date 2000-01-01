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Носов Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Носов Алексей Ипатов

Мать: Носова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1875

Дочь: Саечникова Анна Александровна

Мать ребёнка: Носова Александра Марковна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Носов Павел Александрович

Мать ребёнка: Носова Александра Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Носова Александра Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фавота Александровна

Мать ребёнка: Носова Александра Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вшивцева Мария Александровна

Мать ребёнка: Носова Александра Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова Александра Марковна

Смерть
Неизвестно
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