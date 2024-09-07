Колесников Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Алексей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1975

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2010

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