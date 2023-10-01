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Яковкина Варвара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковкина Ульяна Антоновна

Отец ребёнка: Яковкин Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедьева Раиса Антоновна

Отец ребёнка: Яковкин Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
08.02.1946

Дочь: Федосеева Яковкина Лидия Антоновна

Отец ребёнка: Яковкин Антон Григорьевич

Смерть
1987

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