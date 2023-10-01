Яковкина Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковкина Ульяна Антоновна
Отец ребёнка: Яковкин Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедьева Раиса Антоновна
Отец ребёнка: Яковкин Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
08.02.1946
Дочь: Федосеева Яковкина Лидия Антоновна
Отец ребёнка: Яковкин Антон Григорьевич
Смерть
1987