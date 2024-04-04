Краснова Пелагея (Даниловна) Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Пелагея (Даниловна) Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1787 и 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1787 и 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Краснов Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Краснов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Краснов Евграф Алексеевич

Отец ребёнка: Краснов Алексей Андреевич

Красновка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Краснов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Парасковья

Отец ребёнка: Краснов Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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