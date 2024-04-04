Краснова Пелагея (Даниловна) Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1787 и 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Краснов Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Краснов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Краснов Евграф Алексеевич
Отец ребёнка: Краснов Алексей Андреевич
Красновка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Краснов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Парасковья
Отец ребёнка: Краснов Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно