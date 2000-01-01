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Яковлевна (Ильиных) Агрофена Смолина
Яковлевна (Ильиных) Агрофена Смолина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1770
Пол
Женский
Отец
Смолин Яков Иванов
Вычислено 1755 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Вычислено 1770
Отец:
Смолин Яков Иванов
Мать: не указана
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