Яковлевна (Ильиных) Агрофена Смолина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлевна (Ильиных) Агрофена Смолина

Яковлевна (Ильиных) Агрофена Смолина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1770

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1755 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770

Отец: Смолин Яков Иванов

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close