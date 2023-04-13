Перельман (Плоткина) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерельман (Плоткина) Роза

Перельман (Плоткина) Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1939

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Plotkin Arye

Мать: Plotkin Bronya

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Perelman Yakov

Рождение ребёнка
05.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Perelman Yakov

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1939
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close