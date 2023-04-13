Перельман (Плоткина) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1939
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Plotkin Arye
Мать: Plotkin Bronya
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Perelman Yakov
Рождение ребёнка
05.08.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Perelman Yakov
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1939