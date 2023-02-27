(Варонкина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Варонкина) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Тимофей

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Рогозин Михаил

Отец ребёнка: Рогозин Тимофей

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рогозин Тарас

Отец ребёнка: Рогозин Тимофей

Смерть
Неизвестно

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