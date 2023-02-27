(Варонкина) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Тимофей
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784
Сын: Рогозин Михаил
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рогозин Тарас
Отец ребёнка: Рогозин Тимофей
Смерть
Неизвестно