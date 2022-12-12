Суворов Андрей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуворов Андрей Игнатьевич

Суворов Андрей Игнатьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1851

Дата смерти

12.04.1923

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1851

Отец: Суворов Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Суворов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
чернорабочий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
12.04.1923
Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: ишемия легких | 55 Р.С.Ф.С.Р. Костылевского поссовета Долгодеревенской станицы 20/IV-23г №175 Удостоверение дано сие гражданину Суворову Андрею Игнатьевичу в том что он действительно п... Показать все
Похороны
Неизвестно
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close