Суворов Андрей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1851
Дата смерти12.04.1923
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1851
Отец: Суворов Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Суворов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
чернорабочий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
12.04.1923
Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: ишемия легких | 55 Р.С.Ф.С.Р. Костылевского поссовета Долгодеревенской станицы 20/IV-23г №175 Удостоверение дано сие гражданину Суворову Андрею Игнатьевичу в том что он действительно п... Показать все
Похороны
Неизвестно
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область