Фролова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Фролов Иван Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Фролов Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Фролов Иван Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр

Рождение ребёнка
Между 21.02.1821 и 21.02.1822

Сын: Фролов Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Фролов Филипп Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Фролов Александр

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Фролов Иван Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Александр

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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