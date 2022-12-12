Фролова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Фролов Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр
Рождение ребёнка
Около 1818
Рождение ребёнка
Между 21.02.1821 и 21.02.1822
Сын: Фролов Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Фролов Филипп Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Фролов Александр
Рождение ребёнка
Около 1827
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Александр
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно